Gewinnspiel Genuss-Urlaub auf Winzergut im fränkischen Weinland zu gewinnen

Mail an die Redaktion 40 Hektar Weinberge umgeben den Winzerhof Stahl im Fränkischen Weinland. Christian Stahl, Ehefrau Simone und ihr Team füllen jährlich bis zu 600000 Flaschen ab. Fotos: Andreas Durst, Michael Stephan

Der malerische Innenhof des Weinguts bietet sich auch ideal als Hochzeitslocation an.

Christian Stahl ist Winzer und prämierter Küchenchef.

Fine-Dining erwartet Urlauber im gemütlichen Restaurant.

Sanfte Hügel und sonnige Weinberge, historische kleine Städtchen und romantische Flusstäler: Entlang der Tauber finden Feinschmecker und Aktive die perfekten Ziele. Die Heimatzeitung verlost vier Tage im Winzerhof Stahl.

Ausgezeichnete Rad- und Wanderwege erschließen die malerischen Winkel der Gegend, auf den Hängen reifen zauberhafte Tropfen. Die Tradition des Weinbaus reicht bis ins achte Jahrhundert zurück und ist fest verankert im Lebensstil und in den Bräuchen der Region. Tief verwurzelt im fränkische Weinland ist auch der Winzerhof Stahl in Auernhofen, ein Familienbetrieb mit Tradition.







In Zusammenarbeit mit dem Weingut Stahl (www.winzerhof-stahl.de) und der Franken-Therme (www.franken-therme.net) verlost die Heimatzeitung drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück und Abendessen sowie Tageskarten Franken-Therme. Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 30. April, unter ✆ 0137/822703018 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Stahl sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse auf unser Tonband.

Der Winzerhof im Südosten des Weinbaugebiets blickt stolz auf eine über 200-jährige Geschichte zurück. Hier bewirtschaften Christian Stahl, Ehefrau Simone und das eingespielte Winzerhof-Team nicht nur 40 Hektar Weinberge und füllen jährlich bis zu 600.000 Flaschen ab – Christian Stahl steht auch am Herd seines Fine-Dining-Restaurant und zelebriert dort das perfekte Zusammenspiel von feinen Speisen und edlem Wein.

Ein weiteres Highlight in der Region ist die Franken-Therme Bad Windsheim. Seit über 15 Jahre gilt die Therme als Ort der Erholung und Entspannung für alle, die sich eine kleine Auszeit für Körper, Geist und Seele gönnen wollen. Bekannt ist die Therme in Mittelfrankens einzigem Heilbad für ihr „Sole-Highlight“. Mit 26,9 Prozent Salzgehalt sorgt er für einen enormen Auftrieb des Körpers ähnlich wie im Toten Meer und ist in dieser Form einzigartig in Europa.

− hie