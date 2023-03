Literatur Georg Gänswein präsentiert sein Buch über Ratzinger Der langjährige Privatsekretär von Joseph Ratzinger, Georg Gänswein, präsentiert am Dienstag (18.00 Uhr) in München sein Buch über den an Silvester gestorbenen Papst Benedikt XVI. „Nichts als die Wahrheit“ heißt das Werk, das unmittelbar nach dem Tod des emeritierten Papstes auf Italienisch erschienen war und an diesem Mittwoch (8. März) auf Deutsch auf den Markt kommt. Darin geht es auch um das Verhältnis zwischen Benedikt und seinem Nachfolger Papst Franziskus.

Mail an die Redaktion Papst Franziskus (r) spricht mit Georg Gänswein, Kurienerzbischof und Präfekt des Päpstlichen Hauses. Foto: Alessandra Tarantino/Alessandra Tarantino/AP/dpa/Archiv

München.Der Vatikan hat sich zu dem Buch nicht offiziell geäußert. Beobachter aber erkannten in Aussagen von Franziskus eine Reaktion auf die Kritik. „Manchmal genügt ein Wort, um einen Bruder oder eine Schwester zu verletzten oder zu töten“, sagte er etwa bei einer Audienz. „Wir denken an Verleumdung, an Klatsch und Tratsch, die so üblich sind, so alltäglich, und die so sehr schmerzen und zerstören.“