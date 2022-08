München Geplantes Rammstein-Silvesterkonzert löst Bedenken aus

Rammstein will an Silvester in München ein Mega-Konzert geben - doch ob die Band dafür grünes Licht bekommt, ist fraglich. Zwar dürfte der Stadtrat am Mittwoch der Vergabe der Theresienwiese als Veranstaltungsort grundsätzlich zustimmen. Doch das für die Genehmigung zuständige Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat ebenso noch gravierende Bedenken wie Polizei und andere Beteiligte.

dpa