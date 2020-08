Anzeige

Brände Geplatzter Reifen: Lkw-Anhänger brennt auf Autobahn aus Beim Brand eines Lkw-Anhängers auf der Autobahn 6 in Mittelfranken ist ein Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro entstanden.

Kammerstein.

Kammerstein.Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war an dem Sattelzug in der Nacht zu Samstag bei Kammerstein ein Reifen geplatzt. Dadurch sei es zu einem Funkenflug gekommen. Kurz darauf habe der Sattelauflieger des Lkw in Flammen gestanden. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die beiden Männer hatten den brennenden Auflieger auf dem Seitenstreifen von der Zugmaschine abgekoppelt, um so Schlimmeres zu verhindern. Mehrere Feuerwehren waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der Auflieger samt der darin gelagerten Textilien brannte komplett aus. Die Autobahn war in dem Bereich während der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Heilbronn für mehrere Stunden gesperrt.