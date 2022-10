Kriminalität Gerangel wegen Äthiopien-Konflikt bei Lesung in Nürnberg

Bei einer Autorenlesung in Nürnberg, bei der als Gast auch die äthiopische Botschafterin in Deutschland Mulu Solomon Bezuneh zugegen war, ist es am Samstag zu Rangeleien gekommen. Ein Deutscher mit äthiopischen Wurzeln sei von bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen und angerempelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Botschafterin habe die Veranstaltung sicher verlassen können.

dpa