Klage Gericht entscheidet im Juni über Polizeiaufgabengesetz

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof (VGH) will eine Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit mehrerer Regeln im bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) am 14. Juni verkünden. Das teilte Präsident Hans-Joachim Heßler bei der mündlichen Verhandlung einer von mehreren Klagen gegen das Gesetz am Donnerstag mit.

dpa