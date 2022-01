Handel Gericht kippt 2G-Regel im bayerischen Einzelhandel

In sämtlichen Läden in Bayern dürfen die Kunden wieder unabhängig von ihrem Impfstatus einkaufen. Die Kontrollen an der Eingangstür entfallen nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs. Damit wurde die bundesweit vereinbarte 2G-Regel zum zweiten Mal kassiert.