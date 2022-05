Kriminalität Gericht lässt Anklage im „Cold Case“ Karlstadt nicht zu

Mehr als 28 Jahre nach dem Tod einer 13-Jährigen in Unterfranken hat das Landgericht Würzburg die Anklage gegen einen Verdächtigen nicht zugelassen. Es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass die Beweise und Indizien für eine Verurteilung wegen Mordes ausreichten, teilte das Gericht am Dienstag mit. „Zwar komme eine Beteiligung des Angeschuldigten an einer möglichen Tat in Betracht.“ Dennoch ließen die Beweise keine sichere Rekonstruktion eines Tathergangs zu, der einen Mordvorwurf belegen könne. „Alle anderen möglichen Straftatbestände sind inzwischen verjährt, so dass allein eine Verurteilung wegen Mordes erfolgen könnte.“

dpa