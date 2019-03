Justiz Gericht: Mollath steht Entschädigung zu Mollath fordert Entschädigung für 747 verlorene Tage und Nächte. Seine Chancen auf eine Entschädigung stehen nicht schlecht.

Mail an die Redaktion Kläger Gustl Mollath unterhält sich vor Prozessbeginn mit Journalisten. Foto: Peter Kneffel

München.Dem Justizopfer Gustl Mollath steht nach Ansicht des Landgerichtes München I nach der Zwangsunterbringung in der Psychiatrie Schadenersatz zu. „Derzeit tendieren wir dazu, das Urteil als rechtswidrig im Sinne der Menschenrechtskonvention anzusehen“, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Eine „Vielzahl von Verfahrensfehlern“ habe dazu geführt, dass Mollath zur Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt worden sei. Der Vorsitzende Richter in Nürnberg sei damals „bemüht gewesen, das Verfahren schnell zu beenden. Da hat wohl der Sachverhalt etwas drunter gelitten.“

Wie hoch der Schadenersatz aussehen könnte, blieb zunächst völlig offen. Darüber sollen sich Mollath und das Justizministerium als Prozessparteien nun in einem schriftlichen Verfahren weiter austauschen. Ein Termin für eine weitere öffentliche Verhandlung wurde nicht angesetzt.

1,8 Millionen Euro gefordert

Das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands fordert 1,8 Millionen Euro Schadenersatz vom Freistaat Bayern für mehr als sieben Jahre unrechtmäßiger Unterbringung in der Psychiatrie. In der Summe enthalten sind beispielsweise 800 000 Euro Schmerzensgeld, 288 000 Euro Verdienstausfall und 90 000 Euro Anwaltskosten. Der Freistaat hatte bislang 170 000 Euro angeboten und 70 000 Euro davon schon gezahlt.

„Ich träume jede Nacht und wache jede Nacht schweißgebadet auf.“ Gustl Mollath



Mollath schilderte am Mittwoch seine Erlebnisse in der Psychiatrie. Auch Jahre danach habe er immer noch Schlafstörungen. „Ich träume jede Nacht und wache jede Nacht schweißgebadet auf“, sagte der 62-Jährige.

Der Fall Gustl Mollath November 2002: Gustl Mollath wird von seiner Frau wegen Körperverletzung angezeigt: Er soll sie 2001 geschlagen haben. Außerdem habe er sie gebissen, getreten und gewürgt. Mollath bestreitet all dies.

Dezember 2003: Mollath erstattet Strafanzeige gegen seine Frau, weitere Mitarbeiter der HypoVereinsbank und 24 Kunden wegen Steuerhinterziehung, Schwarzgeld- und Insidergeschäften. Die Staatsanwaltschaft lehnt die Anzeige später ab – die Angaben seien zu unkonkret für ein Ermittlungsverfahren.

August 2006: Ein Gutachter bescheinigt Mollath eine wahnhafte Störung. Das Landgericht Nürnberg-Fürth stellt fest, dass Mollath seine Frau misshandelt und Autoreifen zerstochen hat. Das Gericht spricht Mollath wegen Schuldunfähigkeit frei. Er wird in die Psychiatrie eingewiesen.

Februar 2007: Der Bundesgerichtshof verwirft Mollaths Revision.

November 2012: Ein interner Revisionsbericht der HypoVereinsbank aus 2003 wird publik. Danach traf ein Teil von Mollaths Vorwürfen zu.

26. April 2013: Erstmals Untersuchungsausschuss Mollath.

6. August 2013: Das OLG Nürnberg ordnet die Wiederaufnahme des Strafverfahrens sowie die sofortige Freilassung Mollaths an.

5. September 2013: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gibt einer Beschwerde Mollaths statt. Seine Unterbringung in der Psychiatrie war seit 2011 verfassungswidrig.

14. August 2014: Das Landgericht Regensburg spricht Mollath im Wiederaufnahmeverfahren frei.

2747 Tage in der Psychiatrie

Mollath war 2006 nach einem Prozess wegen angeblicher Gewalt gegen seine Ehefrau in die Psychiatrie eingewiesen worden – zu Unrecht, wie sich Jahre später in einem Wiederaufnahmeverfahren herausstellte. 2747 Tage hatte er in der Psychiatrie verbracht. Nach Ansicht des Freistaates stehen ihm gesetzlich 25 Euro pro Tag als Entschädigung zu. Mollath zeigte sich nach der Verhandlung erfreut, dass das Gericht ihm gegenüber „positiv eingestellt“ sei.

Die Grünen im bayerischen Landtag forderten einen Fonds zur Entschädigung von Justizopfern. „Die Entschädigung von Justizopfern darf nicht vom Goodwill einer Ministerialbürokratie abhängen“, sagte der rechtspolitische Sprecher der Landtags-Fraktion, Toni Schuberl. „Der Fall Mollath zeigt, dass wir eine institutionalisierte Opferentschädigung brauchen, die finanziell gesichert ist und klare Entschädigungskriterien formuliert.“

