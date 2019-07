Prozess Gericht stoppt Pflege-Volksbegehren Das Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ ist rechtlich unzulässig.

Mail an die Redaktion Mehr als 100 000 Menschen in Bayern hatten sich mit ihrer Unterschrift für ein Volksbegehren gegen den Pflegenotstand ausgesprochen. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof erklärte es für unzulässig. Foto: Stefan Jagel/Volksbegehren Pflegenotstand/dpa

München.Das Volksbegehren, das sich gegen den Pflegenotstand in den bayerischen Krankenhäusern richtet, ist rechtlich unzulässig. Das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof am Dienstag in München entschieden.

Die Initiatoren des Volksbegehrens „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ hatten nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Unterschriften gesammelt. Sie forderten unter anderem mehr Pflegepersonal und einen festen Personal-Patienten-Schlüssel. So sollten die Versorgung der Patienten verbessert und die Pflegekräfte entlastet werden.

Doch das bayerische Innenministerium hatte das Volksbegehren für rechtlich nicht zulässig erklärt und den Verfassungsrichtern in München zur Entscheidung vorgelegt. Diese bestätigten nun die rechtliche Unzulässigkeit des Begehrens. (dpa)