Wahlen Gericht untersagt Parteiausschluss von AfD-Mann Bergmüller Die AfD darf ihr prominentestes bayerisches Mitglied Franz Bergmüller nicht aus der Partei ausschließen. Die Mitgliedschaft des oberbayerischen Landtags-Spitzenkandidaten in der AfD dürfe nicht gekündigt werden, entschied das Berliner Landgericht am Dienstag. Die Bundespartei hatte Bergmüller die Mitgliedschaft mit der Begründung aberkannt, dieser sei im Jahr 2013 verbotenerweise einige Wochen Mitglied der AfD und zugleich der Freien Wähler gewesen. Bergmüller klagte gegen den Ausschluss.

Merken

Mail an die Redaktion Das Berliner Landgericht will am Dienstag seine Entscheidung über einen Grabenkampf in der bayerischen AfD verkünden. Foto:Daniel Karmann/Archiv

Berlin.Im Hintergrund der Auseinandersetzung stehen parteiinterne Intrigen. Bergmüller, der als Chef des „Vereins für den Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur“ weithin bekannt ist, werden Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz nachgesagt, sollte die AfD wie erwartet nach der Wahl am 14. Oktober in den Landtag einziehen. In einer ersten Reaktion kündigte Bergmüller an, sich nun mit voller Kraft dem Landtagswahlkampf zu widmen.