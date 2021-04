Anzeige

Gesundheit Gericht urteilt über Entschädigung wegen Corona-Maßnahmen Es sind zwei Entscheidungen mit potenziell großer Signalwirkung: Das Landgericht München I verkündet am heutigen Mittwoch (11.

Mail an die Redaktion Justitia-Abbildungen sind an einer Scheibe zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

München.00 Uhr), ob einer Kartbahn sowie einem Musiker und Produzenten staatliche Entschädigung für die Folgen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zustehen. Die Forderungen sind mit rund 11 000 beziehungsweise 6000 Euro eher überschaubar, im Erfolgsfall könnte dem Freistaat allerdings eine Klagewelle drohen. Schon jetzt sind alleine beim Landgericht München mehr als ein Dutzend weiterer Klagen anhängig.

In beiden Fällen geht es um Betriebsschließungen in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Die Kläger fordern dem Landgericht zufolge Ersatz für Einnahmeausfälle, die nicht durch die Corona-Soforthilfen aufgefangen worden seien. Ähnlich gelagerte Klagen gab es bereits in anderen Bundesländern. Unter anderem in Hamburg, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen und Baden-Württemberg entschieden Gerichte aber gegen die dortigen Kläger.

