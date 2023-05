Urteil Gericht: Verletzung bei Sprung in Pool ist Arbeitsunfall

Verletzt sich ein Arbeitnehmer bei einem Sprung in den Pool, kann das nach Ansicht des Sozialgerichts München ein Arbeitsunfall sein. „Erleidet ein Arbeitnehmer dadurch Verletzungen, dass er sich während seiner Arbeit in einem Pool erfrischt und dabei verunglückt, so kann dies ausnahmsweise einen Arbeitsunfall darstellen“, teilte das Gericht am Dienstag mit.

dpa