Handel

Gericht vertagt Entscheidung über Sonntagssemmeln

Das Oberlandesgericht München hat seine Entscheidung um Frühstückssemmeln am Donnerstag vertagt. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hatte eine Bäckerei-Kette mit Filialen in München verklagt, weil diese an Sonn- und Feiertagen aus ihrer Sicht illegal Semmeln verkauft haben soll. Das Urteil soll am 14. Februar verkündet werden.