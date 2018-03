Kunst

Geschäftsführer vom Haus der Kunst unterzeichnet Vertrag

Das Haus der Kunst hat einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer: Bernhard Spies unterzeichnete am Montag in München seinen Vertrag. Ab April soll der ehemalige Geschäftsführer der Bundeskunsthalle Bonn an der Seite von Direktor Okwui Enwezor die Geschicke des renommierten Münchner Ausstellungshauses leiten, zunächst zwei Jahre lang. Spies sei ein ausgewiesener Fachmann und bestens mit den Anforderungen und der ökonomischen Dimension großer Einrichtungen sowie der Vorbereitung komplexer Baumaßnahmen bestens vertraut, sagte Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU).