Kirche Geschenke aus Bayern für Papst Benedikt Sein Bruder Georg reist nach Weihnachten in den Vatikan. Dort überreicht er dem emeritierten Papst Präsente von Freunden.

Merken

Mail an die Redaktion Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (l) und sein Bruder Georg Ratzinger wollen in der Kapelle Mater Ecclesiae Gottesdienste feiern. Foto: Lena Klimkeit/Archiv

Regensburg.Der emeritierte Papst Benedikt XVI. bekommt von seinem Bruder Georg Ratzinger Weihnachtsgeschenke aus der bayerischen Heimat. Allerdings muss er bis nach den Feiertagen warten. Denn sein Bruder, der 94 Jahre alte frühere Leiter der Regensburger Domspatzen, fliegt erst kurz nach Weihnachten nach Rom. Eigene Geschenke überreichen sich die beiden dann nicht. „Wir haben alles, was wir brauchen“, sagte Georg Ratzinger auf Anfrage. Allerdings hätten ihm Bekannte seines Bruders kleine Präsente geschickt oder persönlich vorbeigebracht, die er im Reisegepäck habe und weiterreichen werde.

Bei seinem knapp zweiwöchigen Aufenthalt im Vatikan will sich der frühere Domkapellmeister auch ans Klavier setzen und trotz seiner fast vollständigen Erblindung dem ehemaligen Papst Weihnachtslieder vorspielen. Jeden Morgen wollen beide in der Hauskapelle des Klosters „Mater Ecclesiae“ in den Vatikanischen Gärten, wo Joseph Ratzinger seit seinem Rücktritt 2013 wohnt, Gottesdienst feiern.

Auch Georg Ratzinger ist katholischer Priester. Am 15. Januar 2019 feiert er in Regensburg seinen 95. Geburtstag. Der einstige Papst wird am 16. April kommenden Jahres 92 Jahre alt. (dpa)

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.