Lichtenfels Geschlossene Station für Tuberkulose-Patienten gut belegt

In der im Frühjahr in Oberfranken eröffneten Station für Tuberkulose-Patienten, die sich eigentlich nicht behandeln lassen wollen, sind derzeit 18 Menschen untergebracht. Das teilte ein Sprecher der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) am Mittwoch auf Anfrage mit. Ausgelegt ist die Einrichtung für 24 Menschen. Die Station sei bundesweit einmalig, hatte der Bezirk Oberfranken bei der Eröffnung Ende März betont.

dpa