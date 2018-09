Feste

Geschundene Wiesn-Nachbarn: Stadt putzt vor der Haustüre

Wohnen direkt an der Wiesn - klingt vielleicht erstmal gut. Die Menschen dort sehen das allerdings anders. Die Überreste eines zu hohen Alkoholkonsums im Vorgarten und andere Hinterlassenschaften der Oktoberfestbesucher sorgen nicht für Freude. Deshalb bietet die Stadt München den Betroffenen unter dem Motto „Bei Anruf sauber“ auch dieses Jahr eine „Reinigungshotline“ an. Dort können Anwohner wiesnbedingten Unrat auf ihren Privatgrundstücken oder in Tor- und Hauseingängen melden.