Anzeige

Kriminalität Geschwisterstreit wegen Computerspiels endet mit Platzwunde Kratzer, Faustschlag, Platzwunde am Kopf - das ist das Ergebnis eines Streits zweier Brüder in Schwaben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Benningen.Der Anlass: Einer der beiden 17-Jährigen sei aus seinem Online-Computerspiel geflogen, weil der andere aus Versehen das Internet abgestellt habe, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Danach folgten Handgreiflichkeiten: „Es ist wohl so, dass der eine dem anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat“, sagte der Sprecher. Auch eine Tür wurde bei dem Streit am späten Mittwochabend in Mitleidenschaft gezogen.

Spätestens nach einer Anzeige wegen Körperverletzung dürfte der Familienfrieden in Benningen (Landkreis Unterallgäu) dahin sein: „Aber vielleicht haben sie sich wieder vertragen mittlerweile“, sagte der Sprecher.