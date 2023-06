Polizei Gespielte Gruppenvergewaltigung: Ermittlungen wegen Videos

Die Münchner Polizei ermittelt wegen eines Videos auf dem Kinder und Jugendliche so tun als wollten sie ein Mädchen vergewaltigen. Die vier Jungen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren hätten „Tathandlungen angedeutet“, die an eine Gruppenvergewaltigung erinnern, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Er sprach von „Erniedrigungshandlungen“. Es sei wohl darum gegangen, das Mädchen zu demütigen und zu schikanieren.

dpa