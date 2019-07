Unfälle Gestürzter Motorradfahrer von Auto überrollt Einen gestürzten Motorradfahrer hat ein Auto auf einer Landstraße in Schwaben überrollt.

Mail an die Redaktion Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild

Lindau.Ein Hubschrauber brachte den 23-Jährigen in der Nacht auf Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann war bei Lindau ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto einer 38-Jährigen aufgefahren. Er schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort erfasste ein entgegenkommendes Auto den am Boden liegenden Biker.