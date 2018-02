Bayern Gesucht: die FDP-Galionsfigur 2018 Die Urwahl des FDP-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl läuft. Fünf von acht Kandidaten präsentierten sich in der Oberpfalz

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Fünf der acht Urwahl-Bewerber beim Termin in Weiden: (v. l.) Martin Hagen, Andreas Keck, Gabriele Neff, Carl von Lerchenfeld und Albert Duin. Foto: Schröpf

Weiden.Nein, ein Selbstläufer ist die Urwahl des FDP-Landtagsspitzenkandidaten für Albert Duin nicht. Seinen Rücktritt vom Amt des Landesvorsitzenden beim Parteitag im November hatte der Münchner Unternehmer damit begründet, sich Luft für den Wahlkampf schaffen zu wollen. Doch schon damals war zu spüren, dass es für ihn in der FDP neben Unterstützung auch kräftigen Gegenwind gibt. Dieser Tage muss er nun mit sieben Mitbewerbern darum kämpfen, Galionsfigur 2018 zu werden. Duin ist mit 64 Jahren der Älteste im Rennen. Der frühere FDP-Landesgeschäftsführer Martin Hagen ist mit 36 Jahren der Jüngste.

Dazwischen gruppieren sich die FDP-Landesvize und Münchner Kommunalpolitikerin Gabriele Neff, der frühere FDP-Landtagsabgeordnete Tobias Thalhammer, der Münchner Unternehmer Andreas Keck, der schwäbische Journalist Michael von Gumppenberg, der fränkische Augenarzt Hans-Joachim Hofstetter und der Agrarberater Carl von Lerchenfeld – ein weitschichtiger fränkischer Vetter des kürzlich verstorbenen Regensburger CSU-Bundestagsabgeordneten Philipp Graf Lerchenfeld. Bei Kandidatenforen in allen bayerischen Regierungsbezirken hatte sich die liberale Truppe in den vergangenen Wochen den Mitgliedern präsentiert – Schlusspunkt war am Samstag die Oberpfalz. „Finale“, sagt FDP-Generalsekretär Norbert Hoffmann beim Parteitreffen in Weiden. Rund 50 Mitglieder sind gekommen. Sie sitzen dicht an dicht um die Tische und bekommen an diesem Tag fünf der acht Kandidaten zu Gesicht. Die anderen fehlen wegen beruflicher Termine oder Krankheit. Thalhammer, einziger Bewerber mit Oberpfälzer Herkunft, schickt einen Videogruß, der im Publikum gut ankommt. Er hat in Teunz (Lkr. Schwandorf) einen Teil seiner Jugend verbracht.

Videoclip mit Unterstützerriege

Das Abstimmungsverfahren der Urwahl läuft, kommenden Freitag soll das Ergebnis vorliegen. In München und Oberbayern sind dabei die meisten Stimmen zu holen – rund 3000 der aktuell rund 6500 FDP-Mitglieder sind dort registriert. Die Oberpfalz könnte mit derzeit 327 Mitgliedern aber Zünglein an der Waage sein. Viele in der Partei rechnen – schon wegen des großen Bewerberfeldes – mit einer Stichwahl. „Ich bin sicher, dass es eine Stichwahl gibt“, sagt auch der Oberpfälzer FDP-Chef Horst Meierhofer. „Albert Duin ist sicher dabei. Alles Andere ist offen.“

Hagen oder Neff zählt er zu den Favoriten. Meierhofer macht aber kein Hehl daraus, dass er sich Hagen als Spitzenkandidaten wünscht. Er bekundet das auch in einem Youtube-Videoclip, in dem Hagens gesammelte Unterstützerriege aufmarschiert – darunter die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Hagen verkörpere politische Erfahrung und Neuanfang in einer Person, sagt Meierhofer. „Das bietet in der Kombination sonst keiner an.“ Loi Vo, FDP-Landtagsdirektkandidat in Regensburg, sieht das genauso. „Er ist optimistisch und zukunftsgewandt. Er passt hervorragend zur neuen FDP.“

An Kampfgeist steht Duin seinem jungen Konkurrenten aber in nichts nach. Beim Auftritt in Weiden spielt er seine Kompetenz als Mittelständler aus und verspricht: Beim Einrücken der FDP in den Landtag im Herbst werde er den Etat akribisch durchforsten, um Spielräume etwa für bessere Bildung auszuloten.

FDP-Urwahl Acht Bewerber Bei der Urwahl der FDP treten acht Bewerber an – sieben Männer und eine Frau. Das Verfahren läuft seit vergangenen Donnerstag. Am 2. März soll das Ergebnis vorliegen. Kommt es zur Stichwahl, steht der Name erst am 13. März fest.

Programm-Parteitag Das FDP-Wahlprogramm soll am 24. März bei einem Parteitag beschlossen werden. Erste Konturen sind bereits sichtbar. Die FDP kämpft für eine deutliche Lockerung der Ladenöffnungszeiten in Bayern und für eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen.

Die fünf Kandidaten werden gefragt, welche zwei Projekte sie im Landtag sofort umsetzen würden.Gemeinsamer Nenner: Alle wollen eine massive Lockerung des bayerischen Ladenschlussgesetzes. An sechs Tagen soll eine Öffnung von 24 Stunden möglich sein. Ansonsten gibt es unterschiedliche Akzente: Duin fordert, dass der Meisterbrief für die Absolventen kostenfrei ist. Hagen will die „bayerische Herdprämie“ abschaffen. Gemeint ist das Betreuungsgeld, es bringt 150 Euro monatlich für Kinder, die zwischen dem 15. und 36. Lebensmonat zuhause betreut werden. Das Geld will er stattdessen in Bildung stecken. Keck will das Heimatministerium durch ein Digitalisierungsministerium ersetzen. Lerchenfeld plädiert für eine verbindliche „Kommission für Bürokratieabbau“, Neff für einen kostenlosen Kindergartenbesuch.

Böse Wünsche für die CSU

Das alles hängt vom Wiedereinzug in den Landtag ab. In aktuellen Umfragen liegt die FDP bei zwischen fünf und sieben Prozent – im November waren es noch neun Prozent. „Die CSU macht Stimmung gegen uns“, sagt Loi Vo. Er meint damit CSU-Spitzenkandidat Markus Söder, der um die absolute Mehrheit für seine Partei bangen muss, eine Koalition mit der FDP aber bereits abgelehnt hat. Denn die Partei habe sich durch den Rückzug aus Jamaika-Verhandlungen im Bund diskreditiert. „Wer sich in Berlin nicht traut zu regieren, braucht nicht in München um Verantwortung zu buhlen“, sagte Söder.

„Wenn die CSU fünf Jahre draußen wäre, würde sie nicht zurückkommen, weil dann soviel aufgedeckt würde.“ Albert Duin wünscht sich die CSU in der Opposition.



Für Loi Vo ein fadenscheiniges Manöver. Die CSU wolle die FDP scheitern sehen, um sich die Restchance auf eine absolute Mehrheit zu bewahren. Die FDP revanchiert sich in Weiden dennoch nicht mit einem kategorischen Nein zu einer Koalition mit der CSU: Mitzuregieren bedeute: mitzugestalten, sagen die Spitzenkandidaten in spe. Gemeinsam träumen sie allerdings davon, dass die CSU einmal hart auf den Boden der Realität aufschlägt und wenigstens eine Legislatur in der Oppositionsrolle verbringt. Duin spinnt den Gedanken weiter. Bei einem Regierungswechsel kämen grobe Fehlleistungen der CSU ans Licht. „Wenn die CSU fünf Jahre draußen wäre, würde sie nicht zurückkommen, weil dann soviel aufgedeckt würde.“

