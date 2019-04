Kriminalität Gesuchter Pferdepfleger in Nordrhein-Westfalen festgenommen Ein wegen zahlreicher Einbruchdiebstähle gesuchter Pferdepfleger ist gefasst worden.

Ein Mann mit angelegten Handschellen. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

Lübeck.Er sei am späten Sonntagabend in einem Gasthof in Kürten in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden, sagte die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, am Montag. Der 54-Jährige solle voraussichtlich nach Ostern in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht werden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung in ihrer Onlineausgabe über die Festnahme berichtet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll sich der Mann seit mindestens einem Jahr auf Reiterhöfen in verschiedenen Bundesländern als Kutscher, Stallhelfer oder Pferdepfleger verdingt und dort Einbrüche begangen haben. Er wurde deshalb auch von Staatsanwaltschaften in München, Koblenz, Kassel und Berlin gesucht.

In Schleswig-Holstein wirft ihm die Staatsanwaltschaft insgesamt fünf Taten vor. Wegen dieser Taten solle demnächst gegen den 54-Jährigen Anklage erhoben werden, sagte Hingst.