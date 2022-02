Anzeige

Gesundheit Gesundheitsminister Holetschek positiv auf Corona getestet Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Mail an die Redaktion Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister von Bayern, nimmt seinen Mund-Nasen-Schutz ab. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Holetschek habe sich am Mittwoch einem PCR-Test unterzogen, der positiv ausgefallen sei, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Holetschek habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. „Ich habe derzeit lediglich leichte Symptome wie etwa Husten und werde von zu Hause aus weiterarbeiten“, sagte der Minister. Geplante Termine wolle er digital wahrnehmen. „Ich bin sehr froh, dass ich geboostert bin“, sagte der Politiker. Wo und wann der Minister sich infiziert habe, sei unklar.

