Gesundheit

Gesundheitsministerin Huml: Pflegekräfte werden gefördert

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat die Initiatoren der Aktion „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ zu mehr Sachlichkeit aufgerufen. Es liege zwar auf der Hand, dass nur mit ausreichend Personal Verbesserungen bei Versorgung und Arbeitsbedingungen geschaffen werden könnten. „Die hierzu erforderlichen Schritte sind aber bereits eingeleitet“, sagte Huml auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in München. Die Zahl der Pflegekräfte und Auszubildenden in Krankenhäusern steige kontinuierlich.