Kriminalität Getöteter Mann in Münchner Wohnung - Erneut Zeugenaufruf Nachdem ein Mann tot in seiner Münchner Wohnung gefunden worden war, hat die Kriminalpolizei nun bestätigt, dass der 49-Jährige gewaltsam ums Leben gekommen ist.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Ermittlungen dauern noch an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Derzeit werden insbesondere zahlreiche Personen- und Sachbeweise ausgewertet. Außerdem wendet sich die Polizei noch einmal an die Öffentlichkeit und sucht mit Fahndungsplakaten nach Zeugen.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Festnahme eines Tatverdächtigen führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt. Die Tochter des 49-Jährigen hatte Anfang November die Polizei verständigt, weil sie ihren Vater seit einigen Wochen nicht mehr erreichen konnte.

