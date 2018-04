Kriminalität

Gewalt im Englischen Garten: Minister fordert Konsequenzen

Nach Ausschreitungen im Englischen Garten in München fordert Bayerns Heimatminister Albert Füracker Konsequenzen. Man werde die Zustände nicht länger dulden, die den friedlichen Charakter der Parkanlage stören, sagte der CSU-Politiker laut einer am Montag verbreiteten Mitteilung. „Wir werden mit allen Beteiligten die Abwehrmöglichkeiten intensiv prüfen und alle erforderlichen Maßnahmen hierzu ergreifen“, kündigte Füracker an.