Kriminalität Gewaltsamer Streit um Taxi: Mann bewusstlos getreten Bis zu sieben Menschen haben sich in Würzburg teils gewaltsam um ein Taxi gestritten.

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Würzburg.Dabei stießen drei Männer am Sonntag einen anderen Mann zu Boden und traten auf seinen Kopf ein - der 51-Jährige wurde kurz bewusstlos. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 51-Jährige und die Männer, die zu einer größeren Gruppe gehörten, hatten in den frühen Morgenstunden vor einer Diskothek gleichzeitig in das Taxi steigen wollen.