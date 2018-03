Kriminalität

Gewaltsamer Tod einer Neunjährigen: Mutter freigesprochen

Nach dem gewaltsamen Tod eines neunjährigen Mädchens in Lindau ist die Mutter am Dienstag vor dem Landgericht Kempten freigesprochen worden. Damit folgte das Gericht der Verteidigung, die zuvor auf Freispruch plädiert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine vierjährige Haftstrafe wegen Totschlags gefordert, wie ein Gerichtssprecher sagte. In seiner Urteilsbegründung habe das Gericht die „Ausnahmesituation bei einem sogenannten Mitnahmesuizid“ betont. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.