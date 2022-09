Gewinnspiel Gewinnen Sie eine fünftägige Familienauszeit in Südtirol

Die Natur ist der schönste Spielplatz auf Erden. Im Familienhotel Adlernest können sich Urlauber auf eine spannende Zeit in den Bergen freuen.

Das Adlernest gilt als Familienparadies. Fotos: www.adlernest.com

Umgeben von unendlich vielen Aktiv-Möglichkeiten ist das Familienhotel Adlernest im Schnalstal der perfekte Ort, um mit den Kids zu scherzen, zu lachen und zu entspannen. Die Heimatzeitung verlost einen fünftägigen Familienurlaub.

Die Natur um das Adlernest mit ihren schroffen Gletscherriesen und lieblichen Almen geben zu jeder Jahreszeit ein eindrucksvolles Bild ab. Bei wärmeren Temperaturen ist Yoga auf den Plattformen eine gute Möglichkeit zum Entspannen. Aussichtsreiche Momente garantiert eine Tour auf einen einsamen Gipfel. Auf einer Winterwanderung können die Gäste die Spuren der Gletschermumie Ötzi nachempfinden.







Urlaub mit der gesamten Familie ist eine wunderbare Gelegenheit, dem stressigen Alltag zu entfliehen und gemeinsam Zeit zu verbringen. In den Familienhotels Südtirol, zu denen auch das Adlernest gehört, weiß man, was Kindern und Erwachsenen gut tut – perfektionieren sie ihre Expertise als Familiengastgeber doch bereits seit über 20 Jahren.

Wichtig sind dem Team des Familienhotels Adlernests Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Action. So können sich die Urlauber auf eine spannende Zeit in den Bergen mit hohem Spaßfaktor freuen. Ein Adrenalinschub ist ebenfalls garantiert: Nach dem Motto „Ab ins Freie“ kommt man auf Gipfeltouren oder Klettersteigen über Stock und Stein zu dichten, herbstlich strahlenden Wäldern, bunten Almwiesen und urigen Schutzhütten. Die größte Belohnung folgt für den Wanderer hoch oben, wenn er auf dem imposanten Gipfel steht. „Kraxler“ können die Grenzen austesten, im Klettergarten in Schnals oder am Kletterstaudamm in Martell.

