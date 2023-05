Gewinnspiel Gewinnen Sie eine „Rottaler Bäderdreieck Golfwoche“ von Sandra Hiendl

Mail an die Redaktion Das Design des Porsche Golf Course stammt von Deutschlands Weltklassegolfer Bernhard Langer.

Das Boutique-Hotel Hasenberger liegt direkt am Golfplatz Bella Vista. Fotos: Kurverwaltung

Von fast jedem Punkt des Golfplatzes „Bella Vista“ genießt man herrliche Ausblicke übers Rottal.

Für Golf-Fans ist dieses Turnier ein Pflichttermin: „ Bei der „Rottaler Bäderdreieck Golfwoche“ geht es vier Mal über 18 Löcher auf vier Plätzen im ganzen Bäderdreieck. Wir verlosen eine Teilnahme für zwei Personen inklusive Übernachtungen in Bad Birnbach.

Die Vorbereitungen für die dritte Ausgabe der „Rottaler Bäderdreieck Golfwoche“ laufen auf Hochtouren. Von 10. bis 14. Juli 2023 geht es vier Mal über 18 Löcher – und zwar auf höchst unterschiedlich angelegten Plätzen im ganzen Bäderdreieck. In Bad Griesbach wird auf dem Porsche Golf Course und auf dem Platz des Golfclubs Sagmühle gespielt, dazu gesellen sich der Bella Vista Golfpark in Bad Birnbach und der Thermengolfplatz Bad Füssing in Kirchham. Bei den vier Einzelwettspielen wird stets nach Stableford gespielt und die Sieger dürfen sich über attraktive Preise freuen.







Das Finale wird auf dem Bella Vista Golfpark am Freitag, 14. Juli gespielt. Im ländlichen Bad findet auch die gemeinsame Abschlussveranstaltung mit drei-Gänge-Menü und Siegerehrung statt. Alle Informationen zum Turnier gibt es unter www.badbirnbach.de, www.badgriesbach.de und www.badfuessing.de sowie bei den jeweiligen Golfplätzen.

In Zusammenarbeit mit der „Rottaler Bäderdreieck Golfwoche“ verlosen wir eine Teilnahme am Turnier für zwei Personen inklusive sechs Übernachtungen im Boutique-Hotel Hasenberger inklusive Frühstück und Eintrittskarten in die Rottal Terme. Rufen Sie bis Sonntag, 14. Mai, unter der Telefonnummer 0137/822703013 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Golfwoche sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse auf unser Tonband.