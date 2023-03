Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Familienurlaub am Hochkönig im Salzburger Land

Mail an die Redaktion Mit dem Alm-Bikeservice werden Ausflüge in die Almlandschaft zum Erlebnis. Foto: Andre Schönherr

Traumhafte Natur und alpine Entspannung: Das „Übergossene Alm Resort“ am Hochkönig im Salzburger Land ist ein echtes Highlight für alle Naturliebhaber. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für eine Familie.

In Zusammenarbeit mit dem Resort „Übergossene Alm“ (www.UebergosseneAlm.at) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder (bis 12 Jahre) in einem Familienzimmer mit Halbpension. Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 19. März, unter der Telefonnummer: 0137/822703013 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Alm sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen und Adressen bitte buchstabieren) auf unser Tonband.







Informationen unseres Gewinnspielpartners

Hoch oben im Salzburger Land explodieren im Frühjahr die Farben, in die frische Bergluft mischt sich der Duft von den Wildkräutern und Blumen der Almwiesen, beim Wandern und Radeln wird der Kopf frei. Auf dem riesigen Almspielplatz des „Übergossene Alm Resorts“ riecht es nach Abenteuer, im hoteleigenen Hochkönig-Spa auf 1250 Metern Höhe schenken die Kraftquellen der Alpen tiefe Entspannung. Es ist ein Cocktail aus Glücks- und Wohlfühlhormonen, der in dem Vier-Sterne Superior Hotel für ein wahres Almfest sorgt – bei Groß und Klein gleichermaßen.

Mit dem Alm-Wanderservice und dem Alm-Bikeservice werden Ausflüge in die naturbelassene Almlandschaft unter den steilen Felszinnen des Hochkönigs besonders leicht gemacht. Doch während die Erwachsenen das alpine Wellness-Angebot in den 1800 Quadratmeter großen Wohlfühlzonen und die himmlische Ruhe im 2000 Quadratmeter großen Hochkönig Sonnengarten genießen, sind die Jugendlichen in ihrer eigenen Chill-Area mit Kletter- und Boulderwand unter sich. Für leuchtende Kinderaugen sorgen derweil die verschiedensten Spielareale, die sich rund um das Hotel erstrecken – vom Outdoor Almspielplatz samt Schaukelparadies, Gletscherbach mit Wasserspielen und Bewegungsparcours bis zum Kinderalm Indoor Spielplatz mit Spielturm auf drei Ebenen sowie Kletter-, Spiel- und Rutschelementen und Knusperhäuschen, in dem jeden Abend ein Buffet voller Leckereien aufgebaut wird. Ergänzt wird das Kinder- und Jugend-Areal zudem mit einem Almsee-Biotop und dem beheizten Schwimmbiotop im Garten mit Sonneninsel, Sandstrand, Tretboot fahren und Stand-Up-Paddling.

− hie