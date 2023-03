Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Luxus-Urlaub hoch über Meran

Merken

Mail an die Redaktion Mit dem längsten beheizten Naturbadeteich Südtirols und einem 6000 Quadratmeter großen Spa mit mehreren Innen- und Außenpools wird der Begriff des Wohlfühlens im Chalet Mirabell noch einmal neu definiert.

Wellness, Genuss und Fünf-Sterne-Luxus über Meran finden Urlauber im Chalet Mirabell in Hafling. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.

In Zusammenarbeit mit dem verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 9. April, unter 0137/822703019 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Mirabell sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse auf unser Tonband.

Informationen unseres Gewinnspielpartners

Auf dem Hochplateau von Hafling über Meran breitet das Fünf-Sterne-Hotel Chalet Mirabell vor seinen Gästen ein traumhaftes Panorama aus Wiesen, Wald und Bergen aus – ein Refugium, das Körper und Seele guttut. Das Chalet Mirabell verfügt über 70 Zimmer und Suiten sowie Bergvillen, die mit 160 bis 303 Quadratmeter Größe, Sauna und Privatpools besonders viel Freiraum bieten.

Mit dem längsten beheizten Naturbadeteich Südtirols und einem 6000 Quadratmeter großen Spa mit mehreren Innen- und Außenpools wird der Begriff des Wohlfühlens hier noch einmal neu definiert. Auch kulinarisch: Das mehrfach ausgezeichnete Restaurant des Hauses wird vom Gault Millau und dem Guide Michelin empfohlen.

Die Lage nahe dem Ski- und Wandergebiet Meran 2000 eröffnet alle Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur. 40 Kilometer Alpin-Piste und je drei Kilometer Naturrodelbahn und Langlaufloipe verwandeln sich im Sommer in eine grüne Berglandschaft mit einem Netz attraktiver Wanderwege. Das Chalet Mirabell besitzt sogar eine eigene Alm. Sie kann für Knödel-Kochkurse beim Hausherrn, aber auch für Übernachtungen gebucht werden und ist ein beliebtes Wanderziel. Das lebhafte Meran mit dem historischen Zentrum am Fluss Passer, attraktiven Geschäften und den Gärten von Schloss Trauttmannsdorff ist in einer Viertelstunde erreichbar.

− hie