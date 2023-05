MGB-Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Natur-Urlaub mit vier Übernachtungen im Tölzer Land

Mail an die Redaktion Der Kochelsee liegt idyllisch im Südwesten des Tölzer Landes, das im Juni zu Outdoor-Wochen einlädt. Fotos: Peter von Felbert, Robert Kittel

Das Schlossgut Oberambach liegt in einem alten Park.

Alle 40 Zimmer des Hauses sind nach dem harmonischen Biokonzept eingerichtet.

Am Naturbadeteich können Urlauber ideal entspannen.

Das Tölzer Land lädt dazu ein, auf behutsame Art die Natur zu erleben und dabei etwas über sie zu lernen. Die Heimatzeitung verlost einen Urlaub hoch über dem Starnberger See im Biohotel Schlossgut Oberambach.

Mit den „#andersOutdoor-Wochen“ lädt das Tölzer Land von 23. Juni bis 2. Juli dazu ein, auf behutsame Art die Natur zu erleben und dabei etwas über sie zu lernen. Der Gedanke dahinter: Was man persönlich schätzen gelernt hat, schützt man mehr ( www.dein-toelzer-land.de/andersoutdoor ).







In Zusammenarbeit mit dem Biohotel Schlossgut Oberambach (www.schlossgut.de) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen. Der Gutschein ist zwei Jahre gültig und nach Verfügbarkeit einlösbar. Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 21. Mai, unter ✆ 0137/822703016 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Schlossgut sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen und Adressen bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

INFORMATIONEN UNSERES GEWINNSPIELPARTNERS

Bei den Rikscha-Fahrten zur Aufklärung über nachhaltige Mobilität erleben Teilnehmende zum Beispiel die Altstadt von Wolfratshausen CO2-neutral aus einer anderen Perspektive. Die sportliche Kräuterführung rund um Gut Buchberg bei Geretsried zeigt dagegen, dass es auch auf kleinstem Raum unzählige Wildkräuter zu entdecken gibt, die sich sogar als Nahrung für Sportler nutzen lassen. Anschließend wird der Wald für eine gemeinsame, lockere Joggingrunde genutzt.

Begleitet werden die Ausflüge neben den Naturschutz-Rangern von alpinen Gebietsbetreuern, Wanderführern, Kräuterpädagogen, Imkern oder Förstern, die ihr Wissen zum Naturschutz, zur Geologie, Geschichte und der heimischen Tier- und Pflanzenwelt weitergeben – und so kurzweilig vermitteln, warum es wichtig ist, auf Fauna und Flora Rücksicht zu nehmen

Ankommen und Wohlfühlen – das ist das Credo im Schlossgut Oberambach, das allein auf weiter Flur auf einem Hügel hoch über dem malerischen Starnberger See liegt. Das Biohotel ist ein echter Kraftort, oberbayerisches Traumpanorama mit Alpenblick inklusive. Grundlage der Gastfreundschaft in dem familiär geführten, denkmalgeschützten Anwesen ist ein ganzheitliches ökologisches Konzept. Das fängt bei der 100 Prozent-Bioküche an, geht über den Schlafkomfort in elektrosmogfreien Zimmern bis hin zu Green Wellness im Vitalzentrum. Täglich werden im Wintergarten, im Gewölbe oder auf der Sonnenterrasse frische, regionale und saisonale Speisen serviert: Gemüse und Kräuter kommen überwiegend aus eigenen und benachbarten Anbaubetrieben, der heimische Fisch stammt aus dem Starnberger See, das Wild aus hiesiger Jagd und das Fleisch aus dem Landkreis – lokaler geht es kaum. Mittags gibt es ausschließlich vegetarische oder vegane Speisen als Beitrag zum Klimaschutz. Den Aufenthalt im Baumhotel in Kopfing (Verlosung vom 29. April) hat Irmgard Wiedenbusch aus Schönthal gewonnen.

− hie