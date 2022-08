Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Sommerurlaub im Salzburger Lungau

Mail an die Redaktion Mit 60 Bergseen beheimatet der Salzburger Lungau die höchste Dichte an erfrischenden Bergjuwelen im ganzen Salzburger Land. Wer Lust hat, macht einen Seerundgang um den Schlierersee oder wandert auf einem wunderschönen und leicht begehbaren Steig ins Hintere Riedingtal. Fotos: Salzburger Lungau

Wer auf Muskelkater verzichten will, kann einfach und schnell mit den Lungauer Seilbahnen die Gipfel erklimmen und von Hütte zu Hütte touren.

Sanfte Almen, schroffe Gipfel, seltene Alpenblumen und schillernde Bergseen, die wie Kristalle funkeln - das macht den Salzburger Lungau so einzigartig. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen in einem Drei-Sterne- Hotel im Lungau.

In Zusammenarbeit mit dem Salzburger Lungau (www.lun gau.at) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension in einem schönen Drei-Sterne-Hotel/Gasthof im Salzburger Lungau (außerhalb der Hauptsaison, je nach Verfügbarkeit). Rufen Sie uns bis Sonntag, 21. August, unter ✆ 0137/822703019 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Lungau sowie Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte schwierige Wörter buchstabieren) auf unser Tonband.







Zwischen den Niederen Tauern und den Nockbergen lädt die unberührte Natur zum Auftanken in den Bergen ein. Diese malerische Kulturlandschaft wurde nicht ohne Grund mit dem Gütesiegel „Unesco Biosphärenpark“ ausgezeichnet – eine Garantie für unverfälschte Urlaubs- und Naturerlebnisse.

Mit 60 Bergseen beheimatet der Salzburger Lungau die höchste Dichte an erfrischenden Bergjuwelen im ganzen Salzburger Land – die man eingebettet zwischen Wäldern, Almen, Felsen und Gipfeln entdecken kann. Beim Wandern von Alm zu Alm, umringt von mächtigen Gipfeln, entdeckt man auch die verführerischste aller Facetten des Lungauer Almsommers – Genusswandern heißt das Schlüsselwort. Über 70 Sennerinnen und Almwirte laden mit hausgemachten Schmankerln zum Verweilen ein. Wer auf Muskelkater verzichten will, kann ganz einfach und schnell mit den Lungauer Seilbahnen die Gipfel erklimmen oder mit dem Tälerbus von Hütte zu Hütte touren.

