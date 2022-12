Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Spa-Urlaub in der Steiermark

Das Zusammenspiel von steirischer Natürlichkeit und Vitalität mit der Raffinesse fernöstlicher Badekultur und Wellness schafft im Vier-Sterne-Asia Hotel & Spa Leoben perfektes Wohlbefinden.

Gäste werden mit bis zu 16 geführten Aufgüssen täglich verwöhnt.

103 Zimmer und Suiten bieten einen perfekten Rückzugsort.

Die Wasserwelt ist wegen der verschiedenen Rutschen nicht nur ein Paradies für kleine Gäste, sondern bietet neben dem Erlebnisbecken auch ein Xusu`s Bambusbad sowie einen Strömungskanal.

Asiatische Leichtigkeit und steirisches Lebensgefühl – diese Kombination können Urlauber im obersteirischen Leoben genießen.Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen.

In Zusammenarbeit mit dem Asia Hotel & Spa Leoben (Informationen unter www.asiaspa.at) verlosen wir vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension.







Rufen Sie bis spätestens Montag, 26. Dezember, unter der Nummer ✆ 0137/822703014 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Asia sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen und Adressen buchstabieren) auf unser Tonband.

Informationen zum Gewinnspielpartner:

Egal wie kalt, nass oder stürmisch das Wetter ist, das Vier-Sterne-Asia Hotel & Spa Leoben ist die ideale Rückzugsoase, die Alltagsflucht mit Langzeitwirkung. Das Zusammenspiel von steirischer Natürlichkeit und Vitalität mit der Raffinesse fernöstlicher Badekultur und Wellness schafft perfektes Wohlbefinden.

Wintertage können so erholsam sein: Da räkelt man sich auf einer komfortablen Liege, lauscht dem Sprudeln des Whirlpools in der nahen Badewelt, während draußen die Schneeflocken tanzen und überlegt ganz zwanglos, ob man nun einen spontanen Ausflug ins Erlebnisbecken, in Xusu`s Bambusbad oder vielleicht doch ins Lotusblütenbecken oder in die Loftsauna macht. Danach wäre eine Massage nicht verkehrt und anschließend eine Belohnung im Restaurant Styrasia mit einer herzhaften Frühlingsrolle mit Wasabi Mayonnaise, Sesamcreme und Wakame Alge oder einer knackigen Salatbowl mit gebratenen Black Tiger Garnelen in der Saunabar.

Das Asia Hotel & Spa Leoben, das nur einen kurzen Spaziergang von der Altstadt Leobens mit ihren vielen kulturellen Angeboten entfernt ist, bietet mit seinen 103 Zimmern und Suiten einen perfekten Rückzugsort. Man lässt den Stress und die Alltagssorgen hinter sich und gönnt seinem Körper jede Menge Streicheleinheiten. Die kann er gerade im Winter gut gebrauchen. Als einziger Betrieb in Österreich trägt das Asia Hotel & Spa den offiziellen Titel Premium Sauna des international führenden Deutschen Saunaverbands. Zur Wahl stehen hier Tepidarium, Lotusblütenbecken, Solebecken und das Entspannungsbecken Kräutersauna, Infrarotkabine, Aromadampfbad, Erzberg Stollen, Loftsauna und Teehaussauna. Diese Saunaangebote sind Teil einer außergewöhnlichen Erlebniswelt mit einer inspirierenden Mixtur aus europäischer und fernöstlicher Lebensart, mit einer Wasserwelt inklusive Erlebnisbecken, Strömungskanal, Xusu’s Bambusbad, Sprudelliegen, Whirlpool, Sportbecken und verschiedenen Rutschen.

Im Winter kann ein Ausflug in das Asia Hotel & Spa Leoben Wunder bewirken. Das lässt sich ideal kombinieren mit ein paar Stunden auf den Skipisten im Skigebiet Präbichl oder einen Ausflug auf die Langlaufloipen im Schladnitzgraben bei Leoben. Eine perfekte Ergänzung zum Spa wären auch die Schneeschuhwanderungen auf dem Trail des Erzwanderwegs bei der Präbichl Passhöhe.

