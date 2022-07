Anzeige

Gewinnspiel Gewinnen Sie einen sportlichen Urlaub in Kitzbühel

Mail an die Redaktion Das Wanderparadies Kitzbühel mit über 1000 Kilometern Wegen bietet ein unvergleichliches Wandernetz inmitten der Alpen. Ein Genuss bei sommerlichen Temperaturen ist anschließend ein abkühlendes Bad in einem der zahlreichen glasklaren Badeseen. Fotos: www.erika-kitz.at

Das Erika Boutiquehotel inmitten von Kitzbühel ist hier seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt für Urlauber.

Das attraktive Skigebiet Kitzbühel mit der berühmten Streif zieht im Winter die internationale Ski-Szene und Prominenz an. Doch auch der Sommer in den Kitzbüheler Alpen ist etwas ganz Besonderes. Wir verlosen vier Nächte im Boutiquehotel Erika.

Im Winter dreht sich in Kitzbühel vieles um die Abfahrt, im Sommer um den Abschlag: Golf-Touristen kommen auf vier Plätzen in Kitzbühel und 14 in der nahen Umgebung auf ihre Kosten. Wer nicht den Schläger schwingen möchte, der findet unzählige Mountainbike- und Wanderwege. Das Wanderparadies bietet mit über 1000 Kilometer Wegen ein unvergleichliches Wandernetz inmitten der Alpen.

Ein Genuss bei sommerlichen Temperaturen ist anschließend ein abkühlendes Bad in einem der zahlreichen glasklaren Badeseen, den wunderschönen Freibädern oder dem Schwimmteich des Boutiquehotels Erika.

In Zusammenarbeit mit dem Erika Boutiquehotel (www.erika-kitz.at) verlosen wir vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück und einem Abendessen. Rufen Sie uns bis Sonntag, 24. Juli, unter ✆ 0137/822703023 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Erika sowie Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte schwierige Wörter buchstabieren!) auf unser Tonband.

Hotel-Infos unseres Gewinnspielpartners:

Das 1897 im Stil der Gründerzeit erbaute Haus hat 54 Zimmer und Suiten im alpinen Stil und mit modernem Komfort. In der Gamsstadt spielt auch die Kulinarik eine große Rolle. Das Erika Boutiquehotel ist hier seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt – für Stammgäste, Tagesbesucher und Einheimische. Hier findet man schnell Anschluss, fühlt sich aufgehoben und genießt die familiäre Atmosphäre auf hohem Niveau.

Eine Glaskuppel und die große Fensterfront zum Garten sorgen für weite Blicke in die umliegende Natur, im Sommer verschmilzt die Lounge mit der Terrasse. Im Wellnessbereich stehen den Gästen zwei Indoorpools, eine finnische 90-Grad-Sauna, eine 60-Grad-Bio-Kräuter Sauna und ein großer Ruheraum zur Verfügung.

