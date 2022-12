Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Traumurlaub am Achensee

Mail an die Redaktion Der Achensee, der wie ein Fjord vom Rofangebirge im Osten und dem Karwendelgebirge im Westen umschlossen wird, liegt auf einer Höhe von rund 930 Metern, ist zehn Kilometer lang und bis zu 133 Meter tief.

Entschleunigen, Entspannen und Genießen – Mitten im wildromantischen Naturschutzgebiet des Karwendels finden Gäste in der Nähe des Achensees das malerische Posthotel Achenkirch. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.

In Zusammenarbeit mit dem Posthotel Achenkirch (www.posthotel.at) verlost die Heimatzeitung vier Nächte für jeweils zwei Personen im Posthotel Achenkirch am Achensee mit Halbpension.







Eingerahmt von tiefverschneiter Berglandschaft öffnet das luxuriöse 5-Sterne Resort, im eleganten Stil erbaut, seine Tore für erholungsuchende Erwachsene. Sämtliche Zimmer und Suiten wurden im alpenländischen oder im mediterranen Stil eingerichtet und bieten grandiose Alpenblicke. Überhaupt wird Genuss im Posthotel Achenkirch großgeschrieben. Mit einem exquisiten Frühstück stimmen sich Besucher auf spannende See- und Bergerlebnisse ein.

In der Region Achensee (www.achensee.com) herrschen beste Langlauf-Bedingungen mit einem Loipennetz von 200 Kilometern Länge. Skifahrer nutzen die nur drei Kilometer vom Resort entfernten Hochalmlifte Christlum, die Wintersportler zu 27 Kilometern bestens präparierten Pisten und breiten Abfahrten bringen.

Gäste haben auch die Möglichkeit, auf 150 Kilometern geräumten Wanderwegen die verschneite Natur zu genießen. Oder eine romantische Kutschfahrt: Der hoteleigene Reitstall gilt als eines der größten privaten Lipizzaner-Gestüte in Europa und bietet regelmäßig Kutschenfahrten mit den prächtigen Tieren an. Gäste können auch den herrlichen Wellnessbereich des Posthotels genießen. Großzügige Innen- und Außenpools, Whirlpools, ein Fitnessraum und exklusive Spa-Anwendungen stehen bereit. Die ausgezeichnete Gourmet-Küche des Hotels rundet, nach Wunsch, mit gesundheitsbewussten und nachhaltigen Luxus-Menüs das Wohlfühl-Programm ab. Eine exklusiv-bestückte Bar verspricht entspannte Abende.

