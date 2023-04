MGB Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Urlaub auf den Spuren des Märchenkönigs

Mail an die Redaktion Der Sonnenaufgang am 1731 Meter hohen Herzogstand, dem Lieblingsberg König Ludwigs II. im Zwei-Seen-Land, ist ein besonderes Erlebnis. Fotos: Tourist Information Kochel am See Thomas Kujat, Kunz PR, www.danner-hof.de

König Ludwig II. liebte das Zwei-Seen-Land.

Der Danner-Hof liegt nur fünf Minuten vom Kochelsee entfernt.

Die Zimmer im Landhotel sind gemütlich eingerichtet.

Im Panorama-Ruheraum lässt es sich herrlich entspannen.

Einer der liebsten Berge von König Ludwig II. war der Herzogstand im Zwei-Seen-Land. Kein Wunder, ist doch der Blick auf Walchensee und Kochelsee einfach traumhaft. Die Heimatzeitung verlost einen Urlaub auf den Spuren des Märchenkönigs.

Von 16. bis 25. Juni sind Gäste, Besucher und Einheimische bei zahlreichen Veranstaltungen eingeladen, den sagenumrankten Regenten von einer anderen Seite kennenzulernen: In Begleitung echter Ludwig II.-Kenner geht es bei geführten Touren zu den Lieblingsplätzen des Monarchen hoch über Kochel- und Walchensee – auf den Wegen, die einst der König samt seiner Entourage nutzte. Passend dazu, finden in allen Orten des Zwei-Seen-Landes Vorträge, Führungen, Konzerte, Ausstellungen und Genuss-Abende statt. Eine Übersicht gibt es unter www.könig-der-berge.de.

In Zusammenarbeit mit dem Zwei-Seen-Land (www.zwei-seen land.de) und dem Danner-Hof (www.danner-hof.de) verlost die Heimatzeitung vier Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück. Der Gutschein ist ein Jahr lang gültig. Rufen Sie bis Sonntag, 23. April,unter ✆ 0137/822703015 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Dannerhof sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen und Adressen bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

Informationen unseres Gewinnspielpartners

Ihren historischen Bauernhof, den Danner-Hof, im Herzen von Kochel am See haben Peter und Patricia Danner mit viel Liebe zum Detail in ein modernes Landhotel verwandelt. Es vereint Tradition mit zeitgemäßem, stilvollem Komfort und ist ein ideales Hideaway für Gäste jeden Alters. Neu sind die Ausblick-Doppelzimmer und Panorama-Appartements, die barrierefrei, teilweise behindertengerecht sowie mit Balkon oder Gartenterrasse ausgestattet sind. Morgens stärken sich die Gäste mit einem reichhaltigen Frühstück, das überwiegend aus regionalen Bio-Produkten zubereitet wird. Wer die Eindrücke eines erlebnisreichen Tages noch einmal auf sich wirken lassen mag, findet im 100 Quadratmeter großen Spa-Bereich des Danner-Hofs die nötige Ruhe dazu. Finnische Sauna, Bio-Sauna, ein Heuwiesen-Relaxraum, 3-D-Ruhekojen, ein Panorama-Ruheraum und eine Tee-Bar lassen keine Wünsche offen.

− hie