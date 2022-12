Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Urlaub in Deutschlands höchstem Bergdorf im Allgäu

Merken

Mail an die Redaktion Im Infinity-Pool des Panoramahotels Oberjoch in Bad Hindelang können Gäste nicht nur nach Lust und Laune schwimmen, sondern dabei auch die herrliche Aussicht aufs Allgäu genießen. Fotos: www.panoramahotel-oberjoch.de

In der urigen Berghütte des Hotels gibt es Allgäuer Klassiker.

Hochgenuss und höchste Wellnessfreuden: Das verspricht ein Urlaub im Panoramahotel Oberjoch im Allgäu, gelegen in Deutschlands höchstem Bergdorf auf 1200 Metern. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.

In Zusammenarbeit mit dem Panoramahotel Oberjoch in Bad Hindelang (www.panoramahotel-oberjoch.de) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Rufen Sie bis spätestens Sonntag, 11. Dezember, unter der Nummer 0137/822703019 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Panorama sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen und Adressen buchstabieren) auf unser Tonband.







Informationen unseres Gewinnspielpartners

Ein paar Schritte zu Fuß – und Urlauber sind mittendrin im Skivergnügen, liegt doch das Panoramahotel Oberjoch direkt am Skigebiet Oberjoch/Bad Hindelang und den Aufstiegsanlagen. Schlitten, Schneeschuhe und Stöcke sind direkt im Haus erhältlich, das auch geführte Fackelwanderungen sowie geführte Schneeschuhwanderungen anbietet.

Nichts für Sie? Dann vielleicht das Gegenprogramm für Gemütlichkeitsliebende: Vor dem knisternden Holzfeuer eines der Alpin Chalets in die Dämmerung träumen. Zusehen, wie die Tannen draußen an Farbe und Kontur verlieren. Eins werden mit der sie umgebenden Schwärze der Nacht. Auch das geht in dem Vier-Sterne-Superior-Hotel.

Hoch hinaus geht es für Urlauber im „Zwölfhundert NN“ gleich zweimal: Erstens ist es auf 1200 Metern Meereshöhe das höchstgelegene Steakrestaurant Deutschlands. Es liegt unweit vom 4-Sterne-Superior-Hotel in Oberjoch, im Chaletdorf. Zweitens verführt das „Zwölfhundert NN“ mit Steaks, Fleisch- und Fischgerichten auf höchstem Niveau: Von Rindertatar über Schweinerippchen und Steinbuttfilet bis zum Gericht „of the day“ lässt die Speisekarte keine Wünsche offen. Last, but not least: Auch Vegetarier finden eine umfangreiche Auswahl an Speisen vor. Für höchsten Genuss, ganz nach den Vorstellungen der Gäste.

− hie