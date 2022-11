Verlosung Gewinnen Sie einen Winterurlaub im Naturpark Ammergauer Alpen

Mail an die Redaktion Eine Wanderung auf das Hörnle bei Bad Kohlgrub im Ammergauer Naturpark wird mit einem sagenhaften Blick über die winterliche Landschaft belohnt. Foto: Ammergauer Alpen GmbH/Mareike Delp

Das Drei-Sterne-Superior-Hotel hat Regionalität, Gesundheit und Vitalität im Fokus. Fotos: moor&mehr Bio-Kurhotel

Die modernen Hotelzimmer strahlen Gemütlichkeit aus.

Wunderschöne Ausblicke und Natur pur im zauberhaft verschneiten Naturpark Ammergauer Alpen: Gewinnen Sie vier Nächte im „moor&mehr Bio-Kurhotel“.

Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen im „moor&mehr Bio-Kurhotel“ mit Bio-Frühstücksbuffet und Mittagsjause. Der Gutschein ist in der Wintersaison (bis 31. März 2023) gültig. Wenn Sie gewinnen möchten, rufen Sie bis spätestens Sonntag, 27. November, unter der Nummer ✆ 0137/822703014 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Moor sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen und Adressen buchstabieren) auf unser Tonband.

120 Kilometer Winterwanderwege

120 Kilometer ausgewiesene Winterwanderwege führen durch den 227 Hektar großen Naturpark Ammergauer Alpen, der sich zwischen Bad Bayersoien im Norden und Ettal im Süden aufspannt. Wer den Naturpark in all seinen Facetten kennenlernen möchte, vielleicht aber nur ein paar Tage Zeit hat, der bekommt mit den neuen Favoriten-Routen „Geh’ 7 Winterwanderwege“ der Ammergauer Alpen GmbH die schönsten Touren vorsortiert: In jedem Ort der Region (Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Oberammergau, Unterammergau, Saulgrub und Ettal) steht eine empfehlenswerte wie aussichtsreiche Tour zur Wahl. Als „Bonustrack“ für alle, die Lust auf mehr haben, lädt die Winter-Version des Meditationswegs Ammergauer Alpen (76 Kilometer) zur Kontemplation ein.

Alle sechs Winterwanderwege um die Orte sind geräumt, verlaufen auf flachem bis hügeligem Terrain und sind zwischen 1,2 und 12 Kilometer lang. Weiteres Plus: Bei der Auswahl der Wege wurde viel Wert daraufgelegt, dass die Lebensräume der Tiere, die gerade im Winter besonderen Schutz benötigen, nicht gestört werden. Egal ob auf den Pürschling, ums Geizenmoos oder über den Ettaler Enzianweg, für jede Route können sich Gäste im Vorfeld alle Tourdaten im Internet runterladen und sich jeden Tag der Woche eine andere Tour aussuchen.

Informationen unseres Gewinnspielpartners:

Idealer Ausgangspunkt für Winterstreifzüge jeder Art ist das „moor&mehr Bio-Kurhotel“, das von Familie Fend bereits in der dritten Generation geführt wird. In dem als „klimapositiv“ ausgezeichneten Drei-Sterne-Superior-Haus, das zu Füßen von Bad Kohlgrubs Hausberg Hörnle liegt, werden Gastfreundschaft, Gesundheit und Nachhaltigkeit besonders großgeschrieben. Die Zimmer und Suiten sind sehr geschmackvoll und mit viel natürlichen Holzelementen ausgestattet und verfügen über einen schönen Ausblick in die Bergwelt rundum.

Wer sich und seinem Körper etwas Gutes tun möchte, dem seien die wohltuenden Moorbäder und -anwendungen mit regionalem Bergkiefernhochmoor ans Herz gelegt, auf die das zertifizierte Bio-Hotel spezialisiert ist. Feinschmecker lassen sich bayerische Traditionsgerichte ebenso auf der Zunge zergehen wie vegetarische Kompositionen und gesunde Vital-Gerichte nach der Heilkräuterlehre nach Hildegard von Bingen. Und vor der Hoteltür? Da wartet die einzigartige Natur der Ammergauer Alpen darauf, entdeckt zu werden.

− fc