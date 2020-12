Anzeige

Kriminalität Gewinsel aus dem Anhänger: Polizisten finden 17 Hundewelpen Weil sie Gewinsel aus einem Anhänger hörten, nahmen Grenzpolizisten an der Autobahn 8 bei Piding einen Transporter genauer unter die Lupe - und fanden sechs kleine Hundewelpen.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Piding.Allerdings blieb es am Sonntag nicht bei einem tierischen Fund: Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die Beamten in zwei weiteren Fahrzeugen bei Freilassing und Piding (beide Landkreis Berchtesgadener Land) weitere vier beziehungsweise sieben Junghunde.

Die meisten der 17 Tiere waren demnach noch keine drei Monate alt und zu jung für einen Transport beziehungsweise Verkauf. Außerdem wurden einige von ihnen den Angaben nach in zu kleinen und ungesicherten Boxen transportiert und mussten ohne Wasser und Futter ausharren. Auch die erforderlichen Impfungen und Papiere für die Welpen fehlten.

Die kleinen Hunde wurden allesamt in Fahrzeugen mit rumänischer Zulassung gefunden. Die Fahrer wurden wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Die Welpen wurden in ein Tierheim gebracht.