Wetter Gewitter in den Abendstunden Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in Bayern. Betroffen sind Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt und Schwandorf.

Blitze entladen sich während eines Gewitters.

Ostbayern.Der Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern im Freistaat, im speziellen in Ostbayern. In den Abendstunden des Montags kann es vereinzelt zu Unwettern kommen, wie der DWD mitteilte. Dabei seien Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern möglich. In der Umgebung sind vor allem Regensburg, Cham, Kelheim und Neumarkt betroffen. UPDATE: Schwandorf wurde nachträglich mit aufgenommen.

Überflutete Straßen und Keller

In Mittel- und Oberfranken hatten in der Nacht zum Montag heftige Regenfälle und Gewitter für überflutete Keller und Straßen sowie umgefallene Bäume und Sachschäden gesorgt. Allein in Oberfranken habe es knapp 60 Feuerwehreinsätze wegen des Unwetters gegeben, teilte das Polizeipräsidium Bayreuth mit. (dpa)