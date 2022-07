Wetter Gewitter tobt in Schwaben: Baum stürzt in Mehrfamilienhaus

Ein 15 Meter hoher Ahornbaum ist während eines Gewitters in ein Mehrfamilienhaus in Schwaben gestürzt. Ein Blitz war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Baum eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil des Astwerks prallte gegen das Dach des Gebäudes in Neu-Ulm und beschädigte mehrere Fenster, die Regenrinne und einige Ziegel.

dpa