Wetter Gewitter tobten über Teilen Bayerns Nach dem Hochsommertag endete das Wochenende mit Blitz, Donner und Hagel. Auch die Oberpfalz war betroffen.

Mail an die Redaktion Die Vilstalstraße in Kümmersbruck wurde durch verstopfte Abflüsse überschwemmt. Foto: Pressedienst Wagner

Regensburg.Heftige Gewitter sind am Sonntagabend über weite Teile Mittel- und Süddeutschlands hinweggezogen. Insbesondere in Mittelfranken rissen orkanartige Böen zahlreiche Bäume aus. Rund um Nürnberg mussten mehrere Zugstrecken gesperrt werden, weil umgestürzte Bäume die Gleise blockierten. Das Unwetter zog über die Oberpfalz ab. Auch hier meldete die Polizei zahlreiche Einsätze. Bis in die Morgenstunden des Montags gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.

Auf der Bahnverbindung zwischen Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf stürzte ein Baum ins Gleis, weshalb der Abschnitt zwischen Irrenlohe und Amberg am Abend gesperrt werden musste. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz entlud sich am Sonntagabend ein schweres Unwetter mit Sturm und Starkregen über den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Am schlimmsten wütete das Wetter im Bereich Ursensollen, Amberg und Kümmersbruck. Bei der Einsatzzentrale der Polizei gingen binnen kürzester Zeit zahlreiche Meldungen ein, weil Straßen überflutet wurden oder Bäume umgestürzt waren. Einzelne Straßen mussten sogar kurzfristig gesperrt werden. Drei Verkehrsunfälle waren auf die Auswirkungen des Sturms zurückzuführen, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Über eine Schadenshöhe könne noch keine Aussage getroffen werden. Insgesamt wurden bei der Polizei 38 Einsätze registriert. Das Wetter beruhigte sich gegen 21.15 Uhr wieder.

Zuvor konnten sich die Menschen im Freistaat über einen traumhaften Hochsommertag unter weiß-blauem Himmel freuen. Bei viel Sonne kletterten die Temperaturen nach DWD-Angaben auf heiße 33 Grad im Alpenvorland. Der sonnige Sonntag lockte zahlreiche Ausflügler ins Gebirge oder an die Seen.

Die neue Woche startet ungemütlich: „Ab Montag wird es länger nass und es kühlt um rund acht Grad ab“, sagte ein Experte des DWD. An den Alpen soll es ergiebig regnen. Der Wetterwechsel bringt bis Dienstag auch für das restliche Bayern eher trübe und wolkige Stunden.

Der Sommer könnte aber noch mal zurückkommen. In der Nacht zum Mittwoch soll der Regen langsam nachlassen. Tagsüber wird es wieder etwas freundlicher. Den Angaben nach gibt es aber zum Ende der Woche hin wieder mehr Sonne. Richtig heiß wird nicht mehr. „Die Temperaturen schaffen es aber nur noch auf rund 25 Grad“, sagte der Sprecher. (dpa)

