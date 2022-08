DWD erwartet Starkregen Gewitter und Schauer bringen Abkühlung: Waldbrandgefahr sinkt von Anja Kurz

Mail an die Redaktion Die kräftige Regengüsse seien teils mit Gewittern durchsetzt und dauern mit einigen Unterbrechungen wohl bis Samstagvormittag an. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Nach einem weiteren heißen Sommertag am Donnerstag sollen Schauer und Gewitter am Freitag auch in der Region vorerst die Hitze beenden.

Das Gewittertief „Karin "bringt feuchtwarme und labile Luft nach Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vorab mitteilte, setzt der Regen wohl am frühen Freitagmorgen ein und zieht über Ober- und Niederbayern bis in die Oberpfalz.







DWD: Lokal bis zu 100 Liter pro Quadratmeter erwartet

Die kräftige Regengüsse seien teils mit Gewittern durchsetzt und dauern mit einigen Unterbrechungen wohl bis Samstagvormittag an. Dabei werden in der Fläche Mengen von 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden erwartet. Gebietsweise komme es auch zu deutlich höheren Mengen von 80, lokal bis 100 Liter pro Quadratmeter.

Grafik: So entsteht ein Hitzegewitter







Konkrete Warnungen vor Überflutungen gab der DWD noch nicht aus, sie sollen aber im Laufe des Donnerstags kommen. Der ergiebigste Regen dürfte bis Samstag an den Alpen fallen.

Waldbrandgefahr sinkt - Dürrelage weiter angespannt

Damit sollte zumindest die zunächst sinken. Der DWD erwartet, dass der Waldbrandgefahrenindex für die Region Parsberg-Eglwang (Neumarkt in der Oberpfalz) von Stufe 5 am Donnerstag am Freitag auf Stufe 1 zurückgeht. Auch in Zwiesel (Landkreis Regen) soll er von Stufe 3 auf Stufe 1 sinken, in Ingolstadt und Straubing zumindest auf Stufe 2.

Ob sich die Dürrlage dadurch etwas entspannen wird, bleibt fraglich. „Wir bräuchten mehrere Tage Landregen bei niedrigeren Temperaturen“, sagt Andreas Marx, Leiter des „Mitteldeutschen Klimabüros“ beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, . Nur dann könnten sich Dürren allmählich „auflösen“. Damit sich die Natur regenerieren kann, müsse der Regen im Boden versickern. Das ist nicht der Fall, wenn dieser zu trocken ist.

− dpa/ism