Wetter Gewitter und Starkregen in Bayern erwartet In Bayern werden am Mittwoch teils kräftige Gewitter und Starkregen erwartet.

Mail an die Redaktion Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

München.Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Am Morgen und am Vormittag sei demnach vor allem die Region Franken betroffen. Ab dem Mittag bis in die Nacht steigt den Angaben zufolge aber auch im Rest des Landes die Gefahr vor Gewittern und örtlichem Starkregen mit 15 bis 25 Litern Wasser pro Quadratmeter. In Alpennähe seien Unwetter mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern Wasser pro Quadratmeter sowie Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen.

