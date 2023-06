Wetter wird wechselhaft Gewitter und Starkregen in Teilen Bayerns: So wird das Wetter ab Fronleichnam

Für Fronleichnam und das Wochenende wird vielerorts in Bayern Regen erwartet. −Symbolbild: dpa

Vielerorts ist es vorerst vorbei mit eitel Sonnenschein: Die Menschen in Bayern müssen sich auf ein wechselhaftes Wetter am langen Fronleichnams-Wochenende einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für , Freitag und Samstag Regenschauer und Gewitter vorhergesagt, die vor allem den Norden und die Mitte des Freistaats treffen werden. Der DWD warnte vor „kleinräumigen Unwettern" mit Starkregen vor allem am Donnerstag.







Temperaturen im Schnitt bis zu 29 Grad in Bayern

Auch im Raum Passau werden am Donnerstag Regenschauer erwartet, rund um Regensburg soll es wolkig werden, aber bei einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent. In Ingolstadt werden am Fronleichnamstag Gewitter und 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit erwartet – dafür geht es am Wochenende wohl heiter weiter. Die Temperaturen liegen im Bayernschnitt zwischen 22 und 27 Grad, in Unterfranken bei bis zu 29 Grad.

Zum Wochenende hin lockert die Bewölkung etwas auf, aber es kann örtlich ein frischer Wind wehen. In der Nacht zu Sonntag sollen die Schauer nachlassen. Die Aussichten für die neue Woche sind bislang allerdings ebenfalls durchwachsen, mit weiteren Schauern und Gewittern ist zu rechnen.

− dpa/che