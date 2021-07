Anzeige

Unwetter Gewitter und Starkregen über Ostbayern Am Dienstag kommt es zu Gewittern in der Region. Schwerpunkte sind die Osthälfte und der Norden Bayerns.

Die Menschen in Bayern müssen sich am Dienstag auf kräftige Gewitter einstellen.

Regensburg.Die Menschen in Bayern müssen sich am Dienstag auf kräftige Gewitter einstellen. Lokal sind Unwetter mit Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte. In der zweiten Tageshälfte können über mehrere Stunden bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Extremfällen sogar bis zu 60 Liter. Auch bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner und schwere Sturmböen seien möglich. Schwerpunkt ist demnach die Osthälfte und der Norden Bayerns.

Laut DWD besteht für die die Landkreise Neumarkt und Kelheim sowie Stadt und Landkreis Regensburg eine Unwetterwarnung von 13 bis 22 Uhr. In den Landkreisen Schwandorf und Cham können zwischen 16 und 2 Uhr Unwetter auftreten. In der Nacht zum Mittwoch soll das Gewitterrisiko nachlassen. Im Laufe des Tages sei es meist bedeckt, lokal kann es regnen. Die Meteorologen rechnen mit Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 23 Grad.

Am späten Dienstagnachmittag präzisierte der DWD seine Prognose. Er warnt vor starken Gewittern in den Kreisen Cham, Kelheim und Schwandorf. Die Warnung gilt aktuell bis 20 Uhr in Cham und jeweils 19 Uhr in Schwandorf und Kelheim. Um kurz nach 19 Uhr hat der DWD seine Warnung vor starken Gewittern auf Kreis und Stadt Regensburg ausgeweitet.(dpa/kf/ph)

Guten Morgen! Die nächsten Tage haben es in sich: Sehr viel #Regen vor allem im Westen, dazu vor allem heute im Südosten und der Mitte teils schwere Gewitter. Die Warnkarte zeigt bereits laufende #Unwetter-Warnungen vor anhaltendem Regen und wird sich heute noch weiter füllen. /V pic.twitter.com/RelMmMRxQK — DWD (@DWD_presse) July 13, 2021