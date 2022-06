Anzeige

Unwetter Gewitterfront zieht über die Oberpfalz Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und ein zerstörtes Zeltlager waren die Folge eines Unwetters am Freitagabend.

Merken

Mail an die Redaktion Dunkle Gewitterwolken zeigen sich am Himmel vor einem Verkehrsschild: Es kam zu insgesamt acht Polizeieinsätzen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/picture alliance/dpa

Oberpfalz.Am Freitagabend, im Zeitraum von 20.30 bis 21.30 sorgte eine Gewitterfront für Sturm und Starkregen, es kam zu insgesamt acht Polizeieinsätzen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab. Im Letzteren beschädigte ein Windstoß das Nachtlager von Angehörigen einer Nordoberpfälzer Wasserwacht. Diese hatten ihre Zelte an einem Badeweiher aufgeschlagen. Da mehrere Zelte durch den Starkwind beschädigt wurden, musste das Lager vorzeitig abgebrochen werden. Insgesamt 40 Personen, darunter Kinder und deren Betreuer, wurden von einem Großaufgebot ortsnaher Rettungskräfte betreut und versorgt. Zu nennenswerten Verletzungen kam es glücklicherweise nicht.